Американская компания Symantec, специализирующаяся на компьютерной безопасности, утверждает, что хакеры с помощью новой вредоносной программы WastedLocker, связанной с принадлежащей россиянину хакерской группой Evil Corp., предпринимали попытки осуществить атаки на американские предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в микроблоге компании.

«WastedLocker является довольно новым видом целевых вредоносных программ <...>, — говорится в сообщении. — WastedLocker имеет отношение к печально известной хакерской группе Evil Corp.». По мнению Symantec, главной целью мошенников было нанесение максимального ущерба информационно-технической инфраструктуре пользователя путем зашифровки большинства компьютеров и серверов для того, чтобы впоследствии потребовать многомиллионный выкуп.

Хакерским атакам подверглись не менее 31 организации в США, однако окончательное число пострадавших от действий кибермошенников может быть гораздо выше, отметили в Symantec.



В декабре 2019 года Минюст США объявил о том, что россиянин Максим Якубец, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp., обвиняется в рассылке вредоносного программного обеспечения и в попытке украсть 220 млн долларов с банковских счетов. Минфин США утверждает, что этот человек по состоянию на 2017 год работал в ФСБ России, а в апреле 2018 года якобы находился в процессе получения разрешения от ФСБ на работу с российскими секретными документами. Также Госдепартамент объявил награду в 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать его.