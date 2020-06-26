Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 2 копейки. На 10:11 мск курс доллара вырос на 11 копеек и составил 69,13 рубля, а евро подорожал до 77,51 рубля (плюс 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра основные валюты торгуются в плюсе по отношению к доллару. По его словам, если на фондовых площадках сохранится положительная динамика, то от пары доллар/рубль стоит ожидать падения до 68,6 рубля. Пик налоговых платежей пройден, поэтому перед выходными сильного укрепления рубля не ожидается.

«Пара доллар/рубль завершила день на отметке 69. Сегодня в первой половине дня рубль может укрепиться еще копеек на 30—40, но поводов для дальнейшего роста российской валюты нет. Впереди у пары очень сильная поддержка на уровне чуть выше 68, и при приближении к ней шорты по паре будут фиксироваться. Под вечер сокращение позиций по рублю также будет логичным», — пояснил главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.