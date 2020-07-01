Агентству по страхованию вкладов отказали в суде в удовлетворении требований к бывшим топ-менеджерам банка «Банкирский Дом», следует из сообщения на сайте АСВ.

Ранее АСВ подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Банкирский Дом» к субсидиарной ответственности по его обязательствам в размере 2,877 млрд рублей.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Банкирский Дом» в 2016 году. В ЦБ объясняли применение крайней меры воздействия значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. Кроме того, Банк России выявил крупную недостачу наличных денежных средств в кассе банка «Банкирский Дом».

Банк «Банкирский Дом» был признан несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего банком были возложены на АСВ.