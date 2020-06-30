Возобновление экономической активности наряду с соответствующим ростом расходов и занятости этой весной наступили раньше, чем ожидали руководители Центрального банка. Об этом планирует сообщить законодателям председатель ФРС Джером Пауэлл. По его словам, стремление отменить ограничения на коммерческую деятельность несет другие риски, которые в последнее время проявились в росте числа заражений коронавирусом.

«Мы вошли в новую важную фазу, причем сделали это раньше, чем ожидалось, — говорится в тексте речи Пауэлла, подготовленной для выступления в конгрессе во вторник. – В то время как рост экономической активности приветствуется, он также создает новые проблемы, особенно необходимость сдерживать распространение вируса».

Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин должны выступить перед членами Комитета палаты представителей по финансовым услугам в рамках ежеквартальных слушаний, которые предусмотрены одобренным конгрессом в марте законом о выделении пакета стимулирования на 2 трлн долларов, который также предусматривает выделение Министерству финансов более 459 млрд долларов на покрытие убытков при осуществлении проводимых ФРС чрезвычайных программ кредитования.

ФРС ограничит дивиденды, запретит обратный выкуп акций крупнейших банков в III квартале Федеральная резервная система США объявила, что ограничит дивидендные выплаты крупных банков и запретит обратный выкуп акций по крайней мере до IV квартала, поскольку пришла к выводу, что кредиторам грозят значительные потери капитала из-за вызванного коронавирусом спада.

Ранее ФРС запустила девять чрезвычайных программ кредитования, в том числе ориентированных на поддержку финансирования больших и малых компаний, городов и штатов, возможные убытки по которым в размере 195 млрд долларов покроет Министерство финансов. «Мы твердо намерены применить эти программы, а также другие наши инструменты, чтобы сделать все возможное для обеспечения стабильности и, по возможности, сильного восстановления, а также для ограничения продолжительного ущерба для экономики», — сказано в подготовленном для выступления Пауэлла тексте.