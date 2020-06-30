Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги страховых компаний по итогам I квартала 2020 года. Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также по показателям рынка перестрахования.

Как свидетельствуют данные рэнкингов, по итогам I квартала 2020 года лидерами по объему собранных страховых премий стали «СОГАЗ» (доля на страховом рынке — 28,3%), «Сбербанк страхование жизни» (6,4%) и «АльфаСтрахование» (6,3%).

Банк России: рост страхового рынка временно ускорился в I квартале Темпы прироста страховых премий в РФ достигли максимального значения за последние пять кварталов — 12,6%. Увеличение премий произошло во всех ключевых сегментах страхового рынка, их общий объем за I квартал составил 426,3 млрд рублей. Однако динамика рынка по итогам 2020 года будет зависеть от степени восстановления экономики и оживления деловой активности на фоне снятия ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией, отмечается в подготовленном Центробанком «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» , основные данные которого приводит пресс-служба регулятора.

Первая тройка без учета сегмента страхования жизни — «СОГАЗ», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» (доля страхового рынка — 6,1%).

Крупнейшие компании по взносам в сегментах обязательного страхования — «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия» и «АльфаСтрахование».

В сегментах добровольного страхования (вне сегмента «страхование жизни») лидируют «СОГАЗ», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».



В свою очередь, в топ-тройку по премиям в сегменте страхования жизни по итогам I квартала вошли «Сбербанк страхование жизни», «СОГАЗ-Жизнь» и «АльфаСтрахование-Жизнь».