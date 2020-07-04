Два с половиной месяца, которые россияне провели дома на самоизоляции, многие посвятили улучшению квартир, выяснили «Сбербанк страхование» и федеральный сервис доставки «СберМаркет». Спрос на товары для ремонта за это время вырос в десять раз по сравнению с апрелем — маем прошлого года.

В апреле 2020 года продажи товаров для ремонта выросли на 75% по сравнению с мартом. Своими квартирами в первый месяц самоизоляции активнее всего занимались жители Владимира, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска и Ярославля. В этих регионах спрос на товары для ремонта вырос в пять — десять раз.

В мае спрос на товары для ремонта увеличился еще на 50% по сравнению с апрелем. Ремонтную эстафету приняли москвичи и жители Московской области, пермяки, ростовчане, самарцы, санкт-петербуржцы, тюменцы и челябинцы. В этих городах спрос за месяц вырос примерно вдвое.