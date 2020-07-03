Портал Банки.ру разработал новые стикеры для банков и страховых компаний, лидирующих в «Народном рейтинге». Теперь на стикере размещается QR-код, с помощью которого можно сразу перейти в раздел «Народный рейтинг» на сайте Банки.ру, почитать отзывы действующих клиентов и на месте принять решение об оформлении какого-либо продукта или услуги. Форма самого стикера также изменилась с круглой на прямоугольную.

Кредитные организации и страховые компании, признанные лучшими по версии пользователей Банки.ру, могут размещать эти наклейки на входе в отделения, на своих банкоматах и терминалах. Также есть возможность размещать изображение стикера с QR-кодом на сайте банка или страховщика.

Новые стикеры вручены кредитным организациям, оказавшимся по итогам 2019 года в топ-3 и топ-10 «Народного рейтинга», и страховым компаниям из топ-3. Позиции за 2019 год в рейтинге уже зафиксированы и не меняются по мере поступления новых отзывов. Список банков и страховых компаний — получателей стикеров будет обновляться ежегодно в зависимости от результатов годового чемпионата.

«Наша идея со стикерами в прошлом году пришлась по душе как банкам, так и клиентам, — отметила директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова. — На протяжении всего года мы собирали фидбэк и скорректировали наши стикеры согласно пожеланиям участников и пользователей. Сделали разграничение топ-3 и топ-10, чтобы все же выделить лидеров топ-3 — это было пожелание от банков. Изменили форму: оказалось, круглые стикеры не совсем удобно размещать на банкоматах и дверях. Ну и разместили QR-код, о чем просили пользователи: им удобно читать отзывы прямо на месте, в отделении, когда еще есть время все взвесить и определиться с банком или продуктом. Как только завершился режим изоляции, лидеры рейтинга дружно украсили входные группы нашими стикерами. Мы всегда открыты к общению и, как видите, вносим коррективы в свою работу, получая обратную связь. Это ведь «Народный рейтинг» — последнее слово всегда за пользователями».

«Победа в «Народном рейтинге» — это не только знак отличия и гарантия качества всего, что мы делаем, но и большая ответственность, — сказала заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова. — Мы должны не забывать об этом, чтобы оправдывать доверие наших клиентов. Для напоминания об этом мы разместили на всех наших офисах наклейки, созданные командой Банки.ру». А руководитель департамента клиентских впечатлений банка Илья Радаев добавил: «Уверен, каждый сотрудник Совкомбанка гордится почетным статусом первого места «Народного рейтинга». Но мы твердо знаем: в клиентском сервисе нет пределов для развития и совершенства. Мы хотим всегда приятно удивлять клиентов, а для этого нужно каждый день становиться еще чуть лучше».

Начальник дирекции каналов дистрибуции Кредит Европа Банка Наталья Захарова отметила, что из всех наград попадание в топ-10 «Народного рейтинга» для банка является самой дорогой наградой, так как результаты рейтинга основаны на мнении и опыте клиентов. «Для нас это не только оценка нашей работы, но еще и возможность получить обратную связь от клиентов. На основе полученных отзывов мы обновляем и улучшаем наши услуги, развиваем продуктовую линейку и внедряем новые сервисы. Немаловажно и то, что рейтинг имеет высокий уровень доверия потребителей как публикуемый ведущим банковским информационно-аналитическим порталом. Мы ценим высокую оценку нашей работы и будем стремиться соответствовать заданным высоким стандартам», — указала она. По словам Натальи Захаровой, первостепенная задача Кредит Европа Банка на 2020 год — продолжить совершенствовать услуги, улучшая работу клиентских служб, обновляя и оптимизируя продукты и сервисы. «Мы уверены, что стремление сделать наши услуги удобнее и комфортнее для клиентов поможет нам не только укрепить, но и улучшить наши позиции. И мы надеемся, что по итогам текущего года войдем в пятерку лучших банков», — подчеркнула она.

«Если ранее организаторы рейтинга — портал Банки.ру — делали стикеры для топ-10 ведущих страховых компаний, то в этом году приняли решение ограничиться знаками только для трех лучших страховщиков по отзывам клиентов, — сказал директор по маркетингу «Зетта Страхование» Федор Стоянов. — Мы гордимся тем, что возглавляем «Народный рейтинг» — это результат всех усилий и ресурсов, которые вложила компания в качество сервиса за последние пять лет. И, конечно, мы будем рады оформить входные группы наших офисов этими знаками отличия».

Первые стикеры для лидеров «Народного рейтинга» 2018 года портал Банки.ру изготовил в прошлом году.

Банки (из топ-3 и топ-10) и страховые компании из топ-3 «Народного рейтинга» по итогам 2019 года могут отправить запрос на получение стикеров Банки.ру на адрес: pr@banki.ru.