Банк БКФ с 6 июля ввел вклад «Формула успеха». Процентная ставка по депозиту устанавливается из расчета ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,65 процентного пункта и на сегодняшний день составляет 5,15% годовых. В случае изменения ключевой ставки Банка России процентная ставка по текущему договору вклада изменяется с первого числа следующего календарного месяца.

Минимально возможное значение процентной ставки — 3%, максимальной — 7% годовых. Минимальная сумма депозита составляет 100 тыс. рублей. Срок — от 91 до 375 дней. Дополнительные взносы предусмотрены в течение всего срока действия договора, за исключением последних 30 дней.

С 31 дня срока действия вклада возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка — 100 тыс. рублей. При досрочном расторжении договора с 91-го дня проценты выплачиваются по ставке, указанной в договоре.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.