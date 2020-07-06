Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Петербургскому Социальному Коммерческому Банку (ПСКБ) на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высоким запасом капитала и рентабельности, адекватным качеством активов и профилем фондирования, а также удовлетворительной оценкой качества управления», — поясняется в релизе.

Как напоминает агентство, ПСКБ — небольшой по размеру активов финансовый институт, специализирующийся на РКО для физлиц и юрлиц, казначейских операциях, а также краткосрочном кредитовании юрлиц и ИП на пополнение оборотных средств.

Аналитики отмечают слабые конкурентные позиции на федеральном банковском рынке с учетом расчетной специфики бизнеса. В структуре финансового результата доминируют комиссионные доходы: ПСКБ является локальным игроком на рынке расчетных услуг, приема платежей, в том числе посредством интернет-эквайринга, и располагает широкой сетью устройств самообслуживания на территории Санкт-Петербурга. Тем не менее банк не занимает значимых позиций на федеральном банковском рынке. Деятельность ПСКБ характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности.

ПСКБ имеет высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля, буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение более 34% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Отмечаются адекватная операционная эффективность бизнеса банка и высокие показатели рентабельности. Дивидендная доходность для акционеров является высокой: на протяжении последних лет ежегодно распределялись дивиденды в размере 50% чистой прибыли по РСБУ.

«Вместе с тем тенденция к снижению ставок банковского рынка с учетом значительной доли высоколиквидных компонентов в структуре активов окажет давление на рентабельность бизнеса уже по итогам 2020 года. На этом фоне банк в июне 2020 года распределил в виде дивидендов весь объем чистой прибыли за 2019 год, что почти в три раза превосходит нормальный ежегодный уровень», — указывают аналитики.

Поддержку рейтингу оказывают приемлемые показатели обеспеченности кредитов.

«Уровень развития внутренней инфраструктуры, по мнению агентства, в целом соответствует банкам с сопоставимой специализацией и масштабами бизнеса. «Стратегия развития на период 2019—2022 годы отличается детализацией по срокам и задачам, а также сценарным моделированием и анализом конкурентного окружения, однако заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Актуальные макроэкономические параметры еще не отражены в стратегии, однако банк представил скорректированный финансовый план на 2020 год», — сказано в релизе.