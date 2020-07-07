Интернет-злоумышленники нашли новый метод нападения на банки и компании — распределенная на длительное время атака с целью проведения диверсии или шпионажа, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

«Есть атаки, которые физически для человека незаметны, потому что нет видимых последствий: у организации работает все прекрасно, никто не ворует деньги, нет простоев. Это не означает, что она уже не взломана с целью, например, кибершпионажа либо подготовки кибердиверсии», — сказал он.

Атака может быть распределена на долгое время, даже на несколько лет: в 2017 году сделали первое действие, в 2018-м — второе, в 2019-м — третье, в 2020-м — четвертое, поэтому связать эти действия в одну последовательную цепочку очень непросто, пояснил Сачков.

«Я прошу компании и банки обратить внимание на атаки, где мотивация не финансовая, а диверсионно-шпионажная. Очень многие люди внезапно решили, что шпионажа с развитием Интернета должно стать меньше, но с развитием Интернета его стало больше», — отметил Сачков.

По его словам, многие компании считают, что они не представляют интерес для злоумышленников, однако это не совсем так. «Может быть, ваша компания не нужна, но она общается с той компанией, которая им нужна, и в нужный момент от вашего имени будет отправлено то, что нужно злоумышленникам», — пояснил он.