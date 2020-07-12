Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. В зависимости от программы кредитования снижение составит до 2,4 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, в рамках акции «Кредит Юбилейный», приуроченной к 20-летию банка, по сниженной ставке от 5,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей либо рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, на общую сумму до 3 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок до семи лет.

По пенсионным программам кредитования минимальная ставка составит 6,5% годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн рублей со сроком до семи лет.

Процентные ставки по другим программам потребительского кредитования без обеспечения на любые цели также снижены и составляют от 6,9% годовых.

«Процентные ставки действуют при оформлении личного страхования. Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте РСХБ в сети Интернет, через интернет-банк или мобильный банк клиента, а также с участием мобильных работников банка», — говорится в релизе.