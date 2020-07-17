Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 6,85 млрд долларов до 5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,75 млрд долларов вместо 4,01 млрд месяцем ранее, на долю краткосрочных — 1,63 млрд долларов по сравнению с 2,83 млрд в апреле.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов. При этом за март этого года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до 6,85 млрд долларов благодаря краткосрочным облигациям.

Крупнейшим держателем госбумаг США в мае осталась Япония с показателем 1,26 трлн долларов. Второе место с 1,08 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.