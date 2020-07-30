«Тинькофф Бизнес» с 30 июля меняет тарифы по действующим депозитам для бизнеса, а также предлагает предпринимателям и юридическим лицам новые депозитные продукты, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Теперь клиентам доступны депозиты на более короткий (от двух до шести дней) и более продолжительный (до 730 дней) сроки действия. Ставки по депозитам теперь зависят не только от тарифного плана и срока размещения, но также и от дополнительных условий по пополнению и изъятию депозитов. Минимальная сумма для открытия депозита осталась неизменной — 100 тыс. рублей.

Клиентам теперь доступны следующие виды депозитов:

Депозит без возможности пополнения и досрочного изъятия.

Депозит с пополнением, но без досрочного изъятия.

Депозит с досрочным изъятием, но без пополнения (был доступен ранее).

Депозит с пополнением и досрочным изъятием.

При этом для клиентов сохраняются все ранее доступные преимущества: