Бюро экономического анализа США отчиталось о рекордном спаде в американской экономике во II квартале — почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Спад перечеркнул весь экономический рост с 2015 года, пишет РБК .

Реальный ВВП США сократился на 32,9% во II квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы (annualized), объявило Бюро экономического анализа при Минторге США. Как поясняет РБК, американские статслужбы публикуют квартальную динамику ВВП, экстраполируя ее на весь год. С точки зрения более привычной методики ВВП США во II квартале упал ориентировочно на 9,5%.

Это рекордное падение американского ВВП за квартал с 1947 года, когда правительство США начало собирать такую статистику.



Предыдущий антирекорд датируется I кварталом 1958 года, когда экономика сократилась на 10% в пересчете на годовые темпы, то есть нынешний показатель превысил его более чем втрое.