АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Креди Агриколь КИБ» на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Креди Агриколь КИБ» обусловлен высокой вероятностью оказания поддержки со стороны акционера (Credit Agricole CIB). Банк по-прежнему характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, поддерживаемой адекватным бизнес-профилем, значительным запасом капитала, а также адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, показатель дефицита краткосрочной ликвидности остается положительным в базовом сценарии АКРА, дефицит ликвидности в стрессовом сценарии отсутствует. Позиция на долгосрочном горизонте также оценивается как сильная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности составляет 85%.



Обязательства банка (без учета субординированных займов и производных финансовых инструментов) на 92% сформированы за счет средств юридических лиц и на 6% — межбанковскими кредитами, которые предоставлены в основном банками группы.

