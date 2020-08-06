Мошенники в фишинговых атаках по всему миру во II квартале 2020 года чаще всего использовали бренды Google (13%), Amazon (13%) и WhatsApp (9%), пишет «Российская газета». Об этом говорится в исследовании CheckPoint.

В топ-10 также входят Facebook (9%), Microsoft (7%), Outlook (3%), Apple (2%), Huawei (2%), десятку замыкает PayPal (2%). Исследователи отмечают, что фишинг по электронной почте — второй наиболее распространенный тип мошенничеств после веб-фишинга. В I квартале фишинг по электронной почте был на третьем месте. Причиной этого изменения стало ослабление глобальных ограничений, связанных с пандемией.

В Интернете выросло количество фейковых сайтов доставки еды и электроники В апреле было зафиксировано 56 клонов Delivery Club, как минимум 30 фишинговых копий обнаружилось у «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды».

Фишинговые эксплойты, составляющие почти четверть (24%) всех фишинговых атак, направлены на Microsoft, Outlook и Unicredit. Специалисты сообщают, что почти 15% фишинговых атак производилось на смартфоны. В таких атаках злоумышленники чаще всего маскируются под Facebook, WhatsApp и PayPal.