Московский Кредитный Банк проанализировал расходы своих клиентов за рубежом в день открытия границ с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Согласно исследованию,1 августа из трех возможных направлений клиенты МКБ отдали предпочтение Британии, несмотря на действующий в стране обязательный двухнедельный карантин для россиян. 1 августа в Великобритании россияне потратили 3,7 млн рублей, что существенно меньше показателя прошлого года.

Тем не менее это в 4,4 раза больше, чем в Турции. Общая сумма трансакций в популярной у россиян стране составила 824 тыс. рублей, что в 2,5 раза меньше трат за 1 августа 2019 года. Всего было совершено 105 трансакций против 673 год назад. Аналитики банка связывают это с тем, что пока не открыты курортные города, традиционно популярные у российских туристов.

В Танзании 1 августа 2020 года не было совершено ни одной карточной трансакции, впрочем, как и в августе 2019 года.