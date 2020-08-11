Переизбыток предложения нефти в мире в 2020 году составит 1,08 млн баррелей в сутки, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, на который ссылается ТАСС.

Глобальное предложение нефти в текущем году прогнозируется на уровне 94,22 млн баррелей в сутки при спросе в 93,14 млн баррелей.

Но уже в 2021 году на рынке будет наблюдаться дефицит в 0,79 млн баррелей в сутки (предложение составит 99,37 млн баррелей при спросе в 100,16 млн), считают в Минэнерго США.

По оценкам EIA, глобальные запасы нефти в первой половине 2020 года росли на 6,4 млн баррелей в сутки, а во втором полугодии будут сокращаться на 4,2 млн баррелей. В 2021 году снижение запасов будет происходить темпами на уровне 0,8 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США также снизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2020 году до 11,26 млн баррелей (минус 3,2%), а на 2021-й — повысило до 11,14 млн баррелей (плюс 1,2%).

Кроме того, EIA повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2020 году на 2,3% — до 41,42 доллара за баррель. В 2021-м, по оценке министерства, цена установится на отметке 49,53 доллара за баррель.



Цена WTI ожидается на уровне 38,5 доллара за баррель в 2020 году и 45,53 в 2021-м.