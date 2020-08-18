Россия в июне 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с 5,39 млрд до 5,87 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в понедельник документы Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,87 млрд долларов вместо 3,75 млрд месяцем ранее, на долю краткосрочных — около 3 млрд долларов против 1,63 млрд в мае.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги — до 9,3 млрд долларов. При этом за март нынешнего года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с 12,58 млрд до 3,85 млрд долларов, затем в апреле увеличила объем вложений до 6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.



Крупнейшим держателем госбумаг США в июне осталась Япония с показателем 1,26 трлн долларов. Второе место с 1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.