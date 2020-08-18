Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности банка «Мегаполис», следует из релиза агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» с «негативным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности, а также отказом банка от актуализации рейтинга», — отмечается в сообщении.

Величина нетто-активов банка по РСБУ на 1 июля 2020-го составила 4,5 млрд рублей, величина собственных средств — 589,8 млн рублей, прибыль после налогообложения за первое полугодие 2020-го — 30,1 млн рублей.