Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель — в среднем 2%, допускается его небольшое повышение. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.

По его словам, ФРС «энергично обновляет» свою политику в данной сфере. Финансовый регулятор будет стремиться к тому, чтобы «в перспективе инфляция в среднем была на уровне 2%». Он пояснил, что «после периодов, когда инфляция была ниже 2%, целью надлежащей монетарной политики, вероятно, будет повышение инфляции умеренно выше 2% на некоторое время». Прежде в ФРС считали показателем здоровой экономики инфляцию на уровне ровно 2%.

«Многие могут посчитать нелогичным, что ФРС могла бы пожелать повышения инфляции», — заметил Пауэлл. «Но если инфляция в течение долгого времени слишком низкая, это может представлять серьезную опасность для экономики», — пояснил он.



Согласно оценке газеты The Wall Street Journal, данное смягчение политики может означать, что ФРС будет дольше ждать перед повышением процентной ставки.