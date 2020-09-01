Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило контракт на сумму более 250 млн долларов для коммуникационных фирм «на борьбу с отчаянием и внушение надежды» в обществе на фоне пандемии коронавируса. Как передает РБК , об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на внутренний документ ведомства.

Согласно этому документу, большую часть денег власти планируют потратить до января следующего года.

Politico пишет, что кроме вселения надежды и борьбы с отчаянием цель объявления контракта — рассказать о наилучшем опыте ведения бизнеса в новых условиях и вселить уверенность в граждан, чтобы они вернулись к работе и смогли перезапустить экономику.

«Используя возможности традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления», — говорится в документе.

Основная часть работ по исполнению контракта будет заключаться в создании рекламных объявлений для общественных служб, которые должны убеждать население активно «пропагандировать здоровое поведение или ответственность гражданина».

Как рассказал изданию источник, знакомый с вопросом, заинтересованность в контракте уже выразили 10—12 компаний, большинство из которых не являются известными.

По данным проведенного в июне опроса YouGov, 34% американцев пессимистично оценивают свою жизнь до конца 2020 года. В том числе вариант «очень пессимистично» выбрали 11% опрошенных. При этом 54% так или иначе смотрят в будущее с оптимизмом. В опросе принимали участие более 18 тыс. человек.

США занимают первое место в мире по количеству выявленных заражений коронавирусом и по числу смертей. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 6 млн случаев инфицирования, 183,5 тыс. человек умерли.



В начале мая безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии и составила 14,7%. Тогда президент страны Дональд Трамп заверил общество, что рабочие места вернутся и следующий год для США будет «феноменальным».