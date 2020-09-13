В банке «Санкт-Петербург» теперь можно провести сделку купли-продажи автомобиля через безопасную форму расчетов — эскроу-счет, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«При проведении эскроу сделка купли-продажи автомобиля оформляется в банке. Банк берет на себя подготовку договора купли-продажи, пересчет и проверку наличных на подлинность. Деньги вносятся на эскроу-счет. Продавец и покупатель подписывают договор купли-продажи автомобиля, и продавец передает покупателю ключи и документы. Покупатель регистрирует автомобиль в ГИБДД, и только после этого банк переводит средства продавцу», — говорится в релизе.

Таким образом, исключается риск покупки машины в залоге, угнанной или арестованной судом. Продавцу не нужно носить с собой наличные: после оформления автомобиля деньги зачисляются на его счет, с которого он может снять или перевести средства на счет в другом банке без комиссии.

Комиссия банка за услугу «Безопасная сделка» составляет 1,5 тыс. рублей с каждого участника сделки.