Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 42 копейки к предыдущему закрытию и составил 75,5875 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,93—75,705 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,61 рубля, увеличившись на 54 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,4 тыс. сделок на 229,2 млн евро по курсам от 88,84 до 89,7575 рубля за евро.

Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«На фоне стабилизации рынка энергоносителей выше 43 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent негативно на рубль повлияла динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня демонстрировали существенное ослабление. В результате пара доллар/рубль сохранила позиции в нижней половине диапазона 75—80 рублей», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, в ближайшие сессии доллар, скорее всего, продолжит движения над отметкой 75 рублей, выступающей ближайшей поддержкой, с попытками обновления локальных максимумов, установленных неделей ранее в районе 76,5 рубля.