Сбербанк 24 сентября представит новый логотип, сообщил ТАСС источник, близкий к кредитной организации.

«Будет новый логотип. Его покажут на конференции 24 сентября», — сказал собеседник ТАСС.

Сбербанк ранее сообщал, что 24 сентября проведет первую онлайн-презентацию «СберКонф». Банк обещал рассказать о новых сервисах и продуктах для клиентов, а также «о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю».

Сбербанк весной 2019 года зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер». В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово «банк», хотя в финансовой части бренд сохранится.

Сбербанк последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.