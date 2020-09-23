Бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ Банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение, пишет «Коммерсант» . Экс-банкиры были осуждены по делу о хищении 11 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, теперь речь идет о сумме 19 млрд. Всего же банк остался должен клиентам более 37 млрд рублей.

Адвокаты экс-банкиров, которые своей вины так и не признали, намерены приговор обжаловать, полагая, что в действиях их подзащитных отсутствует состав преступления. Например, адвокат Сергея Зыкова утверждает, что его клиент не мог знать о том, что фирмы, получавшие в СБ Банке кредиты, являются «техническими». Также следствие не обнаружило в его действиях никакого корыстного мотива: он всего лишь хотел работать в банке, получать зарплату и премии, добавил адвокат.

Ранее в уголовное дело следствие успело включить выводы лишь одной судебно-бухгалтерской экспертизы — по 11 безвозвратным кредитам на 11 млрд рублей. Сейчас же в распоряжении следствия появились выводы еще одной. В ней речь идет о выдаче кредитов уже 49 не проводившим никакой финансово-хозяйственной деятельности фирмам кредитов на 19 млрд рублей. Все кредиты, по данным следствия, были выданы в конце 2014 года, за несколько месяцев до того, как СБ Банк лишился лицензии. Соответствующие решения, по данным следствия, принимали все те же начальник департамента кредитования банка Ирина Кукарская и специалист кредитного отдела Сергей Зыков.