Китайский миллиардер Джек Ма, основатель компании Alibaba, которой принадлежит в том числе онлайн-магазин AliExpress, в четверг потерял статус самого богатого человека КНР, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg, владелец компаний по производству бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань стал богаче Ма — 24 сентября его состояние достигло 58,7 млрд долларов, что на 2 млрд больше, чем у основателя Alibaba.

Чжун сейчас является вторым по богатству человеком в Азии, уступая только индийскому магнату Мукешу Амбани (85,2 млрд долларов), и 17-м в мире.

Состояние Чжуна резко выросло после размещения на бирже акций двух его компаний — фармакологического гиганта Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise и производящей бутилированную воду и напитки Nongfu Spring. В апреле Чжун разместил на Шанхайской бирже акции Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, которая занимается производством тест-систем для коронавирусной инфекции и вакцин от разных заболеваний. Благодаря этому состояние китайского бизнесмена к августу достигло 20 млрд долларов. А в сентябре на Гонконгской бирже были размещены акции Nongfu Spring. В первый день торгов они показывали до 85% роста котировок и стали наиболее популярными среди розничных инвесторов.

Bloomberg, однако, сообщает, что Джек Ма вскоре должен вернуть себе статус самого богатого человека Китая, который он имел последние шесть лет. Это произойдет после публичного размещения акций его компании Ant Group (управляет платежной системой Alipay), что, по оценкам экспертов, принесет ему около 28 млрд долларов.



В мае Джек Ма на время утратил звание самого богатого китайца — уступил первое место основателю дистрибьютора онлайн-игр Tencent Holdings Ма Хуатэну.