Акционеры СберБанка на годовом общем собрании утвердили выплату 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или 422,38 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом говорится в материалах кредитной организации

Акционерам выплатят по 18,7 рубля на акцию. За такие дивиденды проголосовали 99,99% акционеров. Таким образом, СберБанк выплатит самые высокие дивиденды за свою историю.

«За всю историю СберБанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, и за всю историю вообще корпоративной России. Ни одна компания никогда не выплачивала столь высокие дивиденды», — отмечал ранее глава банка Герман Греф.

«Мы пошли на это в силу того, что мы понимаем: у нас достаточность капитала во всех сценарных планах, которые отработали за этот период, превышает 12,5%, которые мы сами для себя установили», — объяснял председатель правления СберБанка.

Собрание проводилось впервые заочно из-за пандемии коронавируса. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 5 октября.