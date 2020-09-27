«Тинькофф Инвестиции» запустили в мобильном приложении курс для новичков на фондовом рынке, за прохождение которого клиенты получат в подарок портфель акций на сумму до 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании.



«Новый учебник «Тинькофф Инвестиций» позволит начинающим инвесторам разобраться, как сделать первые шаги в инвестировании, оценить риски, сформировать сбалансированный портфель и получить базовые знания о фондовом рынке», — говорится в релизе.

Курс находится в разделе «Портфель» приложения «Тинькофф Инвестиции». Он состоит из десяти уроков, включая введение и итоговый экзамен. Внутри каждого урока клиент изучает теоретический блок и проходит мини-тестирование. По итогам каждого занятия все новые клиенты «Тинькофф Инвестиций» в подарок получат акцию крупной российской или зарубежной компании, выбранную случайным образом.

В курсе раскрываются различные темы, которые помогут клиентам без опыта начать инвестировать, в том числе:

Зачем вообще инвестировать?

Как выбрать и купить ценные бумаги?

Как собрать портфель, в котором всего хватает?

Какие налоги платит инвестор и как платить меньше?

Как не скатиться в азарт и спекуляции?

По итогам курса и экзамена пользователь получит акции совокупной стоимостью до 25 тыс. рублей. Их можно будет найти в разделе «Бонусы и акции» («Мои подарочные акции»), также они появятся в портфеле клиента.

Если после четвертого урока начать применять знания и инвестировать, то шансы за каждый последующий пройденный урок получить в подарок акцию дороже предыдущей становятся выше.

Это первый курс из обучающей серии приложения «Тинькофф Инвестиции». В будущем в приложении появится специальный раздел с уроками, цель которых — финансовая грамотность пользователей и обучение навыкам инвестирования.

Акция «Учись за подарки» продлится до 31 октября 2020 года.