Арендное жилье в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. До конца года стоимость может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3—4%), а к лету 2021 года — еще на 4—5%. Рынок арендной недвижимости в этом году пережил кризис, что привело к падению цен на жилье при долгосрочном съеме. В августе 2020-го по сравнению с тем же месяцем годом ранее в Казани, Краснодаре, Новосибирске и Петербурге снижение составило около 9%, 7%, 6% и 4% соответственно. Самое большое сокращение стоимости (на 11%) произошло в Москве, сказал руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Если оценивать конкретно взятую квартиру в годовой динамике, то цена принципиально не изменилась и осталась на уровне значений начала года, указала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Ольга Павлинова. Это может быть связано с изменением структуры предложения — уменьшилось количество более дорогих квартир в центрах городов. Рынок долгосрочной аренды продолжает восстанавливаться, согласен руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. В большинстве городов-миллионников за последний месяц отмечен рост цен. Средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 17,4 тыс. рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом текущий показатель ниже на 4,1%, сказал Попов. До конца года цены могут еще повыситься — как минимум на уровне возросших затрат собственников на оплату ЖКУ. Обычно такой рост не превышает 3—4% от изначальной стоимости аренды. К лету 2021-го ставки могут вырасти еще на 4—5%, спрогнозировала Павлинова.

На наем социального жилья можно будет получить субсидию Предложения будут внесены в законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ в части предоставления помощи в помещениях социального фонда».

Если жестких ограничительных мер из-за второй волны пандемии не введут, на арендные ставки по-прежнему наибольшее влияние будут оказывать традиционные факторы — инфляция и рост цен на новостройки, указала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. В таком случае стоимость жилья плавно повысится в пределах 0,5% в месяц. Через год положительная ценовая динамика может составить до 8—10% в Москве и около 5—8% в крупных региональных городах, полагает эксперт.

Подорожание съемных квартир вероятно, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова. Это связано с тем, что собственники захотят компенсировать за счет арендаторов уменьшение своих доходов, например заработной платы. Если будет введен строгий карантин продолжительностью от месяца и более, то стоимость аренды останется на нынешнем уровне, полагает Павлинова. Ведь цены не меняются одномоментно, и собственники сначала должны ощутить реальное снижение спроса.