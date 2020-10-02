Банк «Открытие» запустил оформление ипотечных кредитов онлайн. На текущий момент полностью удаленно можно оформить ипотеку по двум программам: «Новостройка» и «Рефинансирование», говорится в релизе финучреждения.

«Услуга рефинансирования ипотеки с доставкой уникальна для российского рынка, и пока, как и оформление ипотеки по программе «Новостройка», доступна только в Москве. Чтобы оформить ипотеку, достаточно заполнить заявку и загрузить необходимые документы на сайте www.open.ru. После получения одобрения от банка клиенту необходимо будет подготовить необходимые для сделки документы и назначить встречу с представителем банка», — сказано в сообщении.

Оформление сделки занимает около 1,5 часа: представитель банка помогает клиенту подписать комплект документов и консультирует по возникающим вопросам.