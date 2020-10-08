Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество девяти бывших руководителей банка «Транспортный», говорится в постановлении суда.



Апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы от 3 марта, когда было отказано в заявлении АСВ. Суд «учитывает наличие в действиях контролировавших должника лиц признаков недобросовестности», отмечается в постановлении апелляции.

В мае 2018 года АСВ подало иск о взыскании убытков в размере 25,8 млрд рублей с экс-руководителей банка.

В ходе банкротства было установлено, что с июня 2013 по май 2015 года виновными действиями и бездействием руководителей организации банку «Транспортный» был причинен ущерб в результате совершения сделок, в том числе по кредитованию заведомо неспособных исполнить обязательства технических юридических лиц. Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность.

Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для взыскания с руководителей банка убытков.

Регулятор 20 мая 2015 года отозвал у банка «Транспортный» лицензию в связи с тем, что кредитная организация проводила высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Арбитражный суд Москвы 25 июня 2015 года признал «Транспортный» банкротом.