ВТБ с 15 октября ввел новый вклад «История успеха», приуроченный к 30-летнему юбилею банка.

Вклад открывается от 30 тыс. рублей на 548 дней. Базовая процентная ставка при открытии в офисе — 4,4%, онлайн — 4,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка при открытии в офисе составит 5,4%, онлайн — 5,5% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются и выплачиваются по процентной ставке, равной 3% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.