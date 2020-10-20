Российские кредитные организации заработали в сентябре около 200 млрд рублей, что лучше результата августа почти на 20%. Такие данные приводятся в обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2020 года» .

В значительной степени на результат сектора повлияла валютная переоценка на фоне ослабления рубля (92 млрд рублей), поясняют в ЦБ.

С начала года прибыль сектора составила 1,132 трлн рублей.

Несмотря на высокую прибыльность сектора в целом, как количество, так и доля прибыльных банков снизились. Положительный финансовый результат в сентябре показали 249 банков (66% от общего количества), тогда как в августе их было 268 (71%). Однако доля активов банков, прибыльных по итогам девяти месяцев 2020 года, не изменилась и составила 97% от совокупных активов.

В сентябре 2020 года активы банковского сектора выросли на 1,7% (с исключением влияния валютной переоценки) до 101,4 трлн рублей, в основном за счет вложений в долговые ценные бумаги (на 6,2%), а также роста кредитного портфеля (на 1,1%). Обязательства сектора также существенно увеличились (на 1,8%), главным образом за счет средств, полученных по государственному каналу (плюс 12,2%) и от корпоративных клиентов (плюс 1,2%).

Темп роста корпоративного кредитного портфеля снижается последние несколько месяцев, но все еще остается высоким, констатируют в ЦБ. В сентябре портфель вырос на 363 млрд рублей, или на 0,8% (в августе — на 1,2%, в июле — на 1,6%), что все еще выше среднемесячного темпа в 2019 году (плюс 0,5%). Портфель системно значимых кредитных организаций (СЗКО) рос меньшими темпами (плюс 0,7%), в отличие от других крупных кредитных организаций из топ-100 (плюс 1,6%). Снижение кредитного спроса со стороны компаний связано в том числе со стабилизацией их денежных потоков вблизи «нормального» уровня, объясняют в Центробанке. Большая часть прироста корпоративного кредитного портфеля пришлась на кредиты дочерним финансовым организациям банков (в частности, лизинговым и факторинговым компаниям), а также заемщикам из сырьевого сектора экономики.

Сохраняется активный рост розничного кредитования — 352 млрд рублей (плюс 1,8%) в сентябре. СЗКО активнее кредитуют население (плюс 2%), чем другие банки из топ-100 (плюс 1,1%).

Ипотека остается ключевым драйвером роста розничного портфеля. По опросам крупнейших банков (из топ-30), ипотечный портфель вырос в сентябре более чем на 2% (плюс 2,2% в августе). Около трети прироста обеспечено программами льготного кредитования, в том числе программой «Льготная ипотека 6,5%», в рамках которой в сентябре было предоставлено около 180 млрд рублей, а с момента ее запуска в конце апреля 2020 года — около 575 млрд. На спрос продолжает оказывать влияние снижение ипотечных ставок.

Объем потребительских кредитов, по данным опросов, вырос в сентябре на 1,1%, что несколько ниже августовского всплеска (плюс 1,6%) и связано с завершением активного восстановления спроса на потребительские товары.

В сентябре значительно вырос объем средств юридических лиц в банках — на 386 млрд рублей (плюс 1,2%), что тем не менее ниже показателя в августе (плюс 2,4%). Как и месяцем ранее, рост был обусловлен привлечениями крупных депозитов от компаний нефтегазовой и металлургической отраслей. Прирост средств у СЗКО (плюс 1,4%) был более заметным, чем у крупных банков из числа топ-100 (плюс 0,7%).

Объем вкладов населения вырос незначительно (плюс 47 млрд рублей, или 0,1%). Слабая динамика сохраняется третий месяц подряд (в августе рост был нулевой, в июле он составил 0,3%). При этом СЗКО показали сдержанный прирост (плюс 0,3%), а другие крупные банки из топ-100 — умеренный отток (минус 0,7%). В значительной степени объем средств физических лиц увеличился за счет роста остатков на счетах эскроу. За исключением средств на счетах эскроу вклады населения сократились (минус 0,2%).

«Влияние выплат в рамках государственной программы поддержки семей с детьми было незначительным. Слабая динамика средств физических лиц последних месяцев (без учета счетов эскроу) связана с рядом факторов, в том числе с низким уровнем ставок по депозитам (4,4% в сентябре, 4,3% в первой декаде октября), что также стимулировало переток в альтернативные инструменты инвестирования», — поясняют в Центробанке.

Источники собственных средств банковского сектора в сентябре увеличились на 128 млрд рублей до 10,7 трлн, что ниже полученной банками прибыли из-за выплаты дивидендов на общую сумму около 50 млрд рублей, а также убытка на сумму 42 млрд от переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход. Данные по достаточности капитала сектора за сентябрь будут доступны позже. В августе показатель достаточности совокупного капитала уменьшился на незначительные 0,06 процентного пункта до 12,7%.

«В целом банковский сектор обладает значительным потенциалом абсорбирования потерь, однако отмечается его неравномерное распределение среди банков. Общий запас капитала до нормативов оценивается на уровне 5,9 трлн рублей», — заключает регулятор.



Комментируя итоги работы банковского сектора за девять месяцев, директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов отметил, что корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 7,7%. «Это выше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул он. По его словам, рост по итогам года может составить или даже превысить 9%.

«По рознице же ситуация обратная: у нас в этом году снижение темпов роста: 10% по итогам девяти месяцев против 15% за тот же период прошлого года. Но в основном тормозит необеспеченное потребительское кредитование, где неопределенность больше, риски больше… Что касается ипотеки, то здесь темпы роста хорошие, особенно в последние несколько месяцев, в частности из-за программ поддержки. Если эти темпы будут поддержаны, то рост по итогам года может составить около 18% или даже больше», — указал Данилов.

Согласно приведенным им данным, в сегменте корпоративных депозитов хороший рост — около 7%; по «физикам» рост меньше: 1,7%. «Но это тоже объяснимо: в начале весны были оттоки, связанные с введением ограничительных мер, спросом на наличность», — уточнил представитель ЦБ.

В этой связи он также констатировал влияние депозитных ставок: с начала года они снизились в целом по системе на 1,3—1,7 п. п. Данилов признал, что привлекательность вкладов снижается, но подчеркнул, что более низкие ставки помогают заемщикам в трудный период.

В ЦБ также не видят серьезного ухудшения качества кредитного портфеля. В частности, помогают программы реструктуризации: с начала кризиса реструктурировано примерно 10% кредитного портфеля банков. «Если удастся избежать масштабной второй волны и не будет серьезных повторных ограничительных мер, то, наверно, дополнительного большого роста реструктуризаций не произойдет и доля проблемных кредитов из этих реструктурированных будет умеренной», — полагает эксперт. Но в любом случае у банков есть существенный запас прочности: они прибыльны, а сам запас капитала позволяет зарезервировать 11% кредитов. «Это хороший запас прочности», — заключил глава департамента ЦБ.



На 1 октября 2020 года в России действовали 417 кредитных организаций, в том числе 378 банков.