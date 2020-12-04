Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России, вероятнее всего, не будет менять ключевую ставку на последнем в этом году заседании совета директоров. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах I Евразийского конгресса.

«Наши аналитики считают, что инфляция в следующем году может составить 2,8—3%. Поэтому для ЦБ политически не выгодно сейчас повышать ставку, потому что это никому не нравится — не нравится бизнесу, не нравится правительству и так далее, и я бы на их месте этого не делал бы. Мне кажется, они на какое-то время стабилизируются сейчас… Пока еще каких-то тревожных сигналов, чтобы давать сигнал рынку в обратную сторону, (нет)», — сказал он.

Ранее сегодня главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач отмечал, что экономические факторы сейчас складываются в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний.