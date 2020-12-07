Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и АС&М запустили индекс цифрового застрахованного — первый аналитический показатель, оценивающий уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для клиентов-физлиц. Первый опрос, проведенный сентябре — октябре 2020 года, показал, что индекс цифровизации по итогам первого полугодия составил 43%. Об этом авторы исследования сообщили в понедельник на пресс-конференции в ВСС.

«Индекс цифрового застрахованного на уровне 43% доказывает, что цифровая трансформация страховой отрасли находится в горячей фазе и уже заметна клиентам, — говорит управляющий партнер АС&М Consulting Михаил Алексеев. — Однако пока говорить о том, что российская страховая индустрия полностью прошла цифровую трансформацию, было бы преувеличением. Если крупнейшие участники рынка подтянутся по цифровым показателям к его лидерам, то индекс может быстро превысить 50%. При этом достижение 100% вряд ли возможно в силу того, что объективно сохраняется заметная доля пользователей, для которых по-прежнему очень важно личное общение при получении услуги».

Для определения индекса авторы исследования анализировали три группы параметров: данные страховых компаний, позволяющие оценить степень цифровизации их услуг, социологический опрос потребителей для оценки качества клиентского опыта в цифровых каналах продаж и готовность населения к полному переходу в онлайн. Показатель Digital Presence, отражающий интенсивность взаимодействия страховых компаний и клиентов в цифровых каналах продаж и обслуживания, составил 46%. Средневзвешенный показатель Digital Practice, отражающий степень цифровизации продуктов и услуг, — 27%. При этом лидеры цифровой трансформации (компании с максимальными показателями Digital Presence и Digital Practice) демонстрируют показатели индекса на уровне 55—75%.

«Цифровая транcформация страхования в России — неизбежный процесс, который в ближайшие годы станет основным драйвером отрасли, — считает президент ВСС Игорь Юргенс. — Страховщики, предлагающие качественный цифровой клиентский опыт, постепенно будут становиться компаниями первого выбора и укреплять лидерство, потому что сегодня для розничного клиента первоочередное значение имеют удобство и скорость получения услуги. А в этом «цифре» нет равных».

Опрос проводился с 28 сентября по 12 октября 2020 года среди «интернет-населения» в возрасте 18+, то есть россиян, регулярно обращающихся к ресурсам Интернета и воспользовавшихся хоты бы одной из страховых услугу за последние 12 месяцев. Особое внимание уделялось тому, чтобы столичный мегаполис, города-миллионники и более мелкие населенные пункты были пропорционально представлены в выборке. Всего в рамках исследования опрошены более 2 100 человек. Исследование планируется сделать регулярным, дважды в год.