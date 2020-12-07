Московский Кредитный Банк предложил новые условия накопительного счета для клиентов подразделения «МКБ Премиум».

«Максимальный доход по нему теперь будет достигать 6% годовых при условии размещения суммы до 500 тыс. рублей и ежемесячного совершения покупок по картам МКБ», — указано в сообщении кредитной организации.

В случае отсутствия трансакций ставка по накопительному счету составит 4,2% годовых вне зависимости от размещенной суммы. Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца исходя из ежедневного остатка на начало каждого дня.

Условия доступны для действующих клиентов с форматом обслуживания «МКБ Премиум». Оформить накопительный счет можно в отделениях банка, где выделены зоны «Премиум», а также самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке «МКБ Онлайн».



Оформить заявку на премиальное обслуживание можно на официальном сайте МКБ, напоминают в банке.