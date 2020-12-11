Агентство по страхованию вкладов не позднее 25 декабря 2020 года начнет расчеты с вкладчиками банка «Онего», в отношении которого в пятницу, 11 декабря, наступил страховой случай в связи с отзывом его лицензии. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 17 декабря.

Возмещение выплачивается агентством в валюте РФ за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного федеральным законом для соответствующего вида (категории) вкладов, напоминают в АСВ (уточним, что этот лимит составляет 1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Согласно данным отчетности банка «Онего» на 1 ноября 2020 года, размер страховой ответственности АСВ перед 1,5 тыс. вкладчиков может составить 44,8 млн рублей.



Требования вкладчиков, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации его активов и иного имущества.