ВТБ начал осуществлять курьерскую доставку кредитных карт на дом при их оформлении в контакт-центре и на сайте банка. Срок получения карты составит один-два дня. В настоящее время услуга доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а позже в мае доставка появится еще в 30 крупнейших городах России, следует из сообщения кредитной организации.
Воспользоваться сервисом на первом этапе смогут клиенты, получившие предодобренное предложение от банка, и новые клиенты при оформлении карты на сайте. «Для оформления продукта не нужно идти в офис. Достаточно выбрать удобное время и место доставки. Будущему держателю кредитной карты заранее напомнят о доставке, а также пришлют точное время и номер телефона курьера», — рассказали в банке.
Активировать карту можно будет в системе «ВТБ Онлайн» сразу после ее получения.
В настоящее время клиенты ВТБ могут оформить кредитную «Карту возможностей». «Она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В первые два месяца после выпуска карты льготный период распространяется и на операции снятия наличных. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются», — указывают в ВТБ.
Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 11,99%
|до 100
|590 - 1 490
|
Лиц.№ 1326
|от 14,9%
|до 110
|0
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Лиц.№ 1000
|от 7%
|до 180
|0
|
Лиц.№ 2557
|от 0%
|до 55
|0 - 590
|
Лиц.№ 2673
|от 0%
|до 55
|0 - 2 988
|
Лиц.№ 2673