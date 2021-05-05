ВТБ начал осуществлять курьерскую доставку кредитных карт на дом при их оформлении в контакт-центре и на сайте банка. Срок получения карты составит один-два дня. В настоящее время услуга доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а позже в мае доставка появится еще в 30 крупнейших городах России, следует из сообщения кредитной организации.

Воспользоваться сервисом на первом этапе смогут клиенты, получившие предодобренное предложение от банка, и новые клиенты при оформлении карты на сайте. «Для оформления продукта не нужно идти в офис. Достаточно выбрать удобное время и место доставки. Будущему держателю кредитной карты заранее напомнят о доставке, а также пришлют точное время и номер телефона курьера», — рассказали в банке.

Активировать карту можно будет в системе «ВТБ Онлайн» сразу после ее получения.



В настоящее время клиенты ВТБ могут оформить кредитную «Карту возможностей». «Она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В первые два месяца после выпуска карты льготный период распространяется и на операции снятия наличных. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются», — указывают в ВТБ.