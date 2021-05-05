Объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья на балансах банков в январе — марте 2021 года вырос на 4% до 7,2 млрд рублей. Доля проблемных кредитов под залог договоров долевого участия по отношению к общему просроченному ипотечному портфелю достигла 8,9%, увеличившись за три месяца на 0,5 процентного пункта против роста на 0,8 п. п. за весь 2020 год. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант» после анализа статистической информации Банка России, опубликованной по итогам I квартала 2021 года.

«Игра в удовлетворение спроса на строящееся жилье по введенным год назад правилам показывает свои первые негативные плоды. Доля просроченной ипотеки под залог договоров долевого участия в общем объеме проблемной ипотечной задолженности достигла 9%, тогда как в начале текущего года она едва доходила до 8,4%, а в марте 2020-го составляла 7,9%, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. — Таким образом, сегодня каждый десятый просроченный ипотечный кредит — это кредит, взятый на покупку строящегося жилья».

После окончания строительства дома, которое длится в среднем три года, оформляется закладная и кредиты под залог ДДУ переводятся в категорию общей ипотечной задолженности. Ипотечные кредиты под залог ДДУ на 1 апреля 2021 года в общем ипотечном портфеле банков РФ занимают 23%, их доля по сравнению с аналогичной датой прошлого года выросла на 3 п. п.

«На ипотечном рынке первичного жилья свои нюансы, чаще всего просроченная задолженность возникает при срыве сроков сдачи дома, — рассуждает Аксенов. — По нашей оценке, восстановить платежеспособность по ипотеке на строящееся жилье в несколько раз сложнее, в отличие от вторичного рынка жилья, когда для получения дополнительного дохода недвижимость сдают в аренду или продают за короткий срок».

По оценке эксперта, реальный масштаб неплатежей по ипотеке на первичном рынке жилья существенно больше, но так как кредиторы заинтересованы максимально быстро переводить кредиты под залог прав требования по ДДУ в залоговые, проблемам на рынке ипотеки по ДДУ уделяется мало внимания. Из-за специфики строительства в регионах по объемам вводимого жилья, его срокам и стоимости динамика показателей просроченной ипотеки также неравномерна.



«Программа льготной ипотеки увеличила долю кредитов на покупку строящегося жилья в общем объеме ипотечного портфеля. По мере сворачивания программы доля ипотеки под залог договоров долевого участия перестанет расти. И если застройщики справятся с завершением строительства текущих проектов, то ситуация с просроченными кредитами на строящееся жилье останется лишь частью ситуации с просроченными ипотечными кредитами и не выльется в отдельную проблему», — резюмирует Аксенов.