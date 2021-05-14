Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг СЭБ Банка на уровне «ААА-(RU)». Прогноз по рейтингу — «стабильный», что предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

Как поясняется в опубликованном релизе АКРА, кредитный рейтинг банка «обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности». По мнению экспертов агентства, СЭБ Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле.

Собственником 100% акций банка является SEB AB, которая входит в SEB Group — одну из крупнейших финансовых групп Европы. Ее деятельность сконцентрирована в Швеции и других странах Северной Европы и Балтии. Банк занимается комплексным обслуживанием и кредитованием российских дочерних компаний клиентов SEB Group, материнские компании которых находятся в Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и других странах Западной Европы, а также размещением средств на межбанковском рынке и операциями с иностранной валютой.

Аналитики АКРА полагают, что вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера очень высокая. В случае необходимости поддерживающая организация может предоставить СЭБ Банку долгосрочное и краткосрочное финансирование, а также увеличить капитал.

При этом средняя оценка бизнес-профиля определяется прежде всего невысокими рыночными позициями банка в российской банковской системе и низкой диверсификацией источников операционного дохода. Напомним, что такой доход формируется в основном за счет процентных поступлений от средств, размещенных в других банках, и от кредитования юридических лиц, а также за счет доходов от операций с иностранной валютой.

Стратегия банка в качестве основной цели предусматривает присутствие SEB Group в России для обслуживания и расширения клиентской базы за счет предоставления услуг мирового уровня и повышения качества обслуживания корпоративных клиентов. Перечень услуг банка включает в себя кредитование, управление клиентскими средствами, торговое финансирование, операции с иностранной валютой, консультации для клиентов.

Структура собственности прозрачна, собственник обладает высокой деловой репутацией.

Эксперты определяют достаточность капитала этой организации как сильную. СЭБ Банк соблюдает требования по капиталу, которые установил Центробанк РФ. Текущий уровень достаточности капитала позволяет СЭБ Банку выдержать рост кредитного риска значительно выше 500 базисных пунктов.

Риск-профиль банка характеризуется как адекватный и определяется высоким качеством межбанковских требований и адекватным качеством управления рисками.