«Сбер» расширяет возможности сервиса для самозанятых «Свое дело», который позволяет зарегистрироваться в качестве самозанятого, формировать чеки за услуги и оплачивать начисленный налог. Новые возможности сервиса были представлены на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в кредитной организации.

Так, сервис «Свое дело» в «СберБанке Онлайн» в пилотном режиме становится доступен и нерезидентам — гражданам стран Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. С июля сервисом смогут воспользоваться все нерезиденты из этих стран.

В пилотном режиме в интернет-банке для предпринимателей «СберБизнес» запущен новый сервис зачисления выплат на счета самозанятых от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Услуга актуальна для компаний, работающих с самозанятыми (фитнес-центры с тренерами, юрлица и предприниматели с водителями и курьерами на аутсорсинге), и площадок — агрегаторов самозанятых для таксистов, специалистов по уборке и пр. С июня стартует поэтапное масштабирование сервиса.

«Сервис обеспечивает проверку статуса самозанятых, зачисление на их счета, формирование электронных чеков самозанятых, отправку самозанятым СМС со ссылкой на сформированный чек, формирование и выгрузку реестра чеков для ИП или юрлица», — отмечают в «Сбере».

Кроме того, все зарегистрированные в сервисе «Свое дело» самозанятые получают доступ к площадке «СберУслуги», которая помогает находить новых клиентов (заказчиков).

В пакет услуг «Свое дело» входят: