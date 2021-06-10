ВТБ секьюритизирует портфель потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Об этом сообщили в банке, уточнив, что объем выпуска облигаций с залоговым обеспечением составляет 35 млрд рублей.

«Для банка это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов и первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству», — подчеркивается в релизе.

Размещение выпуска проводится среди широкого круга розничных инвесторов. Заявки будут приниматься до 20 сентября 2021 года.

«Ежемесячный купон по облигациям составит 8% годовых, что соответствует доходности в 8,3% годовых. Бумагам был присвоен наивысший рейтинг надежности на уровне «ruААА.sf». Инвесторы-физлица смогут купить облигации с помощью индивидуального инвестиционного счета, что позволит в дальнейшем оформить налоговый вычет», — указывает ВТБ.

Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля ВТБ по потребительским кредитам наличными (по состоянию на 1 января 2021 года), уточнил руководитель управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ Евгений Благинин.



По итогам первых пяти месяцев текущего года объем выданных банком кредитов наличными превысил 540 млрд рублей, что на 84% выше результата аналогичного периода прошлого года. До конца года банк рассчитывает нарастить продажи кредитов наличным более чем в 1,5 раза, до более чем 1,3 трлн рублей.