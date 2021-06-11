Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг МТИ Банка на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу и способностью к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — сказано в сообщении.

Агентство замечает, что банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0 равен 27,2%, Н1.2 составляет 23,7% на 1 мая 2021 года) и буфера абсорбции убытков (на 1 мая 2021 года банк выдерживает обесценение примерно 14,8% базы активов и внебалансовых обязательств под риском до снижения величины капитала ниже 300 млн рублей). Тем не менее агентство отмечает невысокий запас абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом на фоне повышенной концентрации кредитных рисков. При этом агентство ожидает, что реализация планов по выкупу акционерами дополнительной эмиссии (на сумму 110 млн рублей до конца июня 2021 года) позволит удерживать значение Н1.0 на уровне не ниже 25% в среднесрочной перспективе.

«Агентство отмечает приемлемые показатели рентабельности (за 2020 год ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 4,4%, против 2% за 2019 год) и операционной эффективности (за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года CIR составил 69% против 88% годом ранее). Улучшение операционной эффективности обусловлено в первую очередь ростом комиссионных доходов банка», — уточняют эксперты.

Около 61% активов банка размещено в денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах, при этом качество кредитного портфеля (порядка 34% активов без учета межбанковских кредитов), который преимущественно является корпоративным, оценивается как невысокое, следует из релиза. Агентство указывает на существенный рост кредитного портфеля (без учета МБК) в период с 1 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года (на 112%) на фоне снижении уровня фактических резервов с 18% до 12,5%, что может нести повышенные риски увеличения резервирования по вновь выданным ссудам. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на приемлемом уровне (на 1 мая 2021 года покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 98%). Также порядка 3% активов банка на 1 мая 2021 года формируется вложениями в имущество.

«Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (среднее за период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 49%, ликвидными активами – 99%). Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств юрлиц (63% привлеченных средств на 1 мая 2021 года), на средства физлиц приходится 37% привлеченных средств», — пишут аналитики.