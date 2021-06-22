Симптомы digital-зависимости наблюдают у себя 42% россиян, говорится в исследовании SuperJob. Однозначно уверены в своей интернет-зависимости 11% россиян, еще 31% — скорее уверены в этом. При этом 58% респондентов отрицают наличие зависимости от цифровых устройств и Интернета: 24% однозначно в этом уверены, еще 34% скорее уверены.

Ежедневно устраивают себе цифровой детокс 21% респондентов, каждый десятый старается отдыхать от гаджетов и Интернета раз в неделю, еще 10% — раз в месяц, 4% — несколько раз в год, 54% никогда сознательно не отказываются от Интернета.

Больше всего тех, кто каждый день выделяет время, свободное от цифровых устройств, среди респондентов старше 45 лет (25%). Женщины чаще мужчин устраивают себе ежедневный цифровой детокс: 24% против 18%. Мужчины чаще говорят о том, что в этом нет необходимости — 58%.

Полностью уверенные в своей цифровой зависимости и те, кто однозначно уверен в ее отсутствии, одинаково часто говорили, что не практикуют цифровой детокс (58% и 57% соответственно). Если первые утверждают, что не могут его организовать, то вторые не видят необходимости в digital-детоксе.