Хоум Кредит Банк с 24 июня запускает акцию в поддержку вакцинации «Болеть нельзя, вакцинируйся!». Каждый вакцинированный от коронавируса человек сможет получить бонус — 1 тыс. баллов «Польза», которые можно конвертировать в рубли (1 балл равен 1 рублю) в личном кабинете участника программы «Польза», следует из сообщения кредитной организации.
«При этом нам не важно, когда именно вы сделали прививку», — уточняют в банке.
Для участия в акции необходимо:
- оформить в период с 24 июня по 15 июля 2021 года включительно любой продукт в банке: вклад, накопительный счет, кредит наличными, POS-кредит, карту рассрочки, кредитную или дебетовую карту;
- представить в банк документ о прохождении вакцинации против COVID-19 (достаточно справки о первом этапе вакцинации, дата вакцинации не важна): это можно сделать в офисе, в месте оформления кредита или онлайн — через «Хоум-чат» на сайте или в мобильном приложении;
- оплатить покупки по дебетовой карте Хоум Кредит Банка «Польза» на сумму от 1 тыс. рублей с 24 июня по 15 июля 2021 года.
Подробнее узнать о продуктах, участвующих в акции, требованиях к сертификату о прохождении вакцинации и других условиях можно в правилах акции, а также в кол-центре банка или «Хоум-чате».
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