Томскпромстройбанк ввел новый вклад «Удачное решение +».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 1 100 дней. Доход начисляется по трем периодам со ставкой за первые 360 дней 6,1%, за период с 361-го по 720-й день — 6%, с 721-го дня до конца срока — 5% годовых. Эффективная ставка — 5,69% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.

Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽

Проценты выплачиваются каждые 90 дней на счет до востребования или счет банковской карты либо капитализируются.

При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: до 359 дней — по ставке вклада до востребования, от 360 до 719 дней — по ставке основного вклада за 360 дней и по ставке вклада до востребования за оставшийся период, от 720 до 1 099 дней — по ставке основного вклада за 720 дней и по ставке вклада до востребования за остальное время.

Оксана ДАНИЛЕНКО