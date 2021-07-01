Томскпромстройбанк ввел новый вклад «Удачное решение +».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 1 100 дней. Доход начисляется по трем периодам со ставкой за первые 360 дней 6,1%, за период с 361-го по 720-й день — 6%, с 721-го дня до конца срока — 5% годовых. Эффективная ставка — 5,69% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Проценты выплачиваются каждые 90 дней на счет до востребования или счет банковской карты либо капитализируются.



При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: до 359 дней — по ставке вклада до востребования, от 360 до 719 дней — по ставке основного вклада за 360 дней и по ставке вклада до востребования за оставшийся период, от 720 до 1 099 дней — по ставке основного вклада за 720 дней и по ставке вклада до востребования за остальное время.

Оксана ДАНИЛЕНКО