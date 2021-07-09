Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первого Клиентского Банка на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «развивающийся» прогноз (ранее действовал «негативный»), сообщается в релизе .

«Прогноз изменен с «негативного» на «развивающийся» в связи со снижением влияния потенциальных выплат по крупным гарантиям на фоне уменьшения величины крупных кредитных рисков и роста буфера капитала. При этом агентство отмечает снижение уровня рентабельности в связи с доначислением резервов, а также уменьшением комиссионных доходов на фоне сжатия портфеля гарантий, являющегося одним из основных направлений бизнеса банка. Агентство полагает, что планы банка по ускоренному восстановлению величины гарантийного портфеля могут привести к повышению концентрации на крупных кредитных рисках и снижению буфера капитала. В связи с ожиданием существенного изменения данных показателей на среднесрочном горизонте агентство установило «развивающийся» прогноз по рейтингу», — говорится в релизе «Эксперт РА».

Как поясняется, рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, удовлетворительной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, невысоким качеством активов и внебалансовых обязательств, адекватной ликвидной позицией и ограниченным профилем фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Согласно релизу, слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском банковском рынке в сочетании с ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования. Кроме того, ограничивает конкурентные позиции финансовой организации отсутствие лицензии на привлечение денежных средств физлиц и неразвитая сеть продаж. При этом бизнес кредитной организации характеризуется адекватной диверсификацией по направлениям деятельности. В то же время агентство отмечает сжатие одного из основных доходных направлений бизнеса (за период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го портфель гарантий сократился более чем в два раза), которое сопровождалось снижением величины крупных кредитных рисков (со 138% по отношению к нетто-активам на 1 мая 2020 года до 92% на 1 мая 2021-го), однако концентрация крупных кредитных рисков по-прежнему остается повышенной.

Отмечается удовлетворительная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. Так, улучшение позиции по капиталу за последние 12 месяцев (на 1 мая 2021 года Н1.0 равно 28%, Н1.2 составляет 23% против Н1.0, равного 19%, Н1.2 составляет 15% на 1 мая 2020 года), что обусловлено преимущественно сокращением портфеля банковских гарантий. Буфер абсорбции убытков позволяет банку выдерживать полное обесценение до 35% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов, что оценивается агентством как высокий уровень. Однако ввиду планов банка по наращиванию кредитного портфеля и выданных гарантий позиция по капиталу, по мнению агентства, в среднесрочной перспективе может оказаться чувствительной к принимаемым рискам и привести к снижению буфера абсорбции убытков. При этом операционная эффективность банка характеризуется высоким уровнем чистой процентной маржи и приемлемым уровнем операционных расходов (NIM равен 13%, CIR равен 43% по РСБУ за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го).

«Качество активов и внебалансовых обязательств оценивается как невысокое. На 1 мая 2021 года наибольшая доля в активах банка приходится на корпоративные кредиты (около 50%), на розничные кредиты приходится около 21%. Кредиты юридических лиц характеризуются низкой отраслевой диверсификацией (доля двух крупнейших отраслей составила 58% портфеля юрлиц и ИП на 1 мая 2021 года)», — сообщается в релизе.

Анна КОМАРОВА