Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» и ее долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ/А-2». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

«Рейтинги отражают наше мнение о том, что «ВЭБ.РФ» является организацией, связанной с государством, которая характеризуется практически безусловной вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны правительства Российской Федерации в случае финансовых затруднений. В связи с этим мы приравниваем кредитные рейтинги «ВЭБ.РФ» к суверенным рейтингам Российской Федерации», — поясняется в сообщении S&P .

Агентство указывает на критически важную роль ВЭБа для правительства РФ в качестве действующего от имени государства основного института развития, функции которого не могут быть свободно приняты на себя частным сектором, а также напоминает, что правительство неоднократно оказывало корпорации своевременную поддержку при любых обстоятельствах (включая ежегодные прямые вливания капитала) и план бюджета страны на будущие годы предусматривает дальнейшие вливания капитала в ВЭБ.

В S&P напоминают об инициированной правительством в конце 2020 года реформе институтов развития — по мнению аналитиков, она укрепит роль ВЭБа. «Реформа, вероятно, найдет отражение в новой долгосрочной стратегии «ВЭБ.РФ» на 2021—2024 годы, которая в настоящее время находится на стадии обсуждения. Скорее всего, она будет включать новые полномочия — помимо существующих функций поддержки инфраструктуры, городской экономики, производства с высокой добавленной стоимостью, увеличения несырьевого экспорта и стимулирования частных инвестиций. При этом «ВЭБ.РФ» останется государственным агентом по управлению внешним суверенным долгом, а также управляющим активами Пенсионного фонда Российской Федерации», — отмечается в релизе.

«ВЭБ.РФ» направит в экономику России 6,5 трлн рублей до 2024 года Группа «ВЭБ.РФ» в 2021—2024 годах вольет в экономику России 6,5 трлн рублей, из них 2,8 трлн рублей будут направлены на поддержку экспорта, 1,7 трлн рублей — на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн рублей получат малые и средние предприятия (МСП), 800 млрд рублей планируется инвестировать в инфраструктуру и городскую среду, 130 млрд рублей — в инновации, следует из презентации рабочей версии стратегии госкорпорации, с которой ознакомились «Ведомости» .

По прогнозам S&P, ВЭБ будет умеренно увеличивать кредитный портфель в ближайшие 18—24 месяца. «Мы прогнозируем увеличение кредитного портфеля «ВЭБ.РФ», поддерживаемое регулярными вливаниями капитала. Поддержка в размере 300 млрд рублей также может быть предоставлена в рамках нового механизма подписного капитала», — указывают эксперты.

В числе прочего отмечается, что в 2020 году ВЭБ отразил в отчетности небольшую чистую прибыль в размере 8,4 млрд рублей после совокупных чистых убытков объемом около 850 млрд в 2014—2019 годах, которые были обусловлены необходимостью создания резервов. «Бизнес-модель банка, ориентированная на реализацию общественно значимых задач и включающая ведение проектов, связанных с повышенными рисками, предполагает, что в будущем прибыльность «ВЭБ.РФ» останется ограниченной. Мы также допускаем вероятность чистого убытка, но его размер, скорее всего, будет меньше показателей последних лет с учетом улучшения стандартов управления рисками и андеррайтинга», — говорится в релизе.

Также там указано, что, несмотря на улучшение качества активов в последние несколько лет благодаря усилиям как руководства банка, так и правительства, кредиты, характеристики которых соответствуют стадии 3 согласно определениям МСФО 9 (обесцененные. — Прим. Банки.ру), составляли чуть менее 40% совокупного кредитного портфеля ВЭБа на конец 2020 года. Значительная доля кредитов, выданных организацией в последние несколько лет, была предоставлена заемщикам, находящимся в трудной финансовой ситуации, в частности крупным российским корпоративным группам. В то же время в S&P полагают, что основная часть проблемной задолженности к настоящему моменту урегулирована, и ожидают постепенного улучшения качества активов ВЭБа в среднесрочной перспективе.



«Поскольку мы приравниваем рейтинги «ВЭБ.РФ» к суверенным рейтингам, мы не считаем, что характеристики собственной кредитоспособности банка представляют собой ключевой рейтинговый фактор. <…> Прогноз «стабильный» по рейтингам «ВЭБ.РФ» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации. В ближайшие 18—24 месяца дальнейшие рейтинговые действия в отношении «ВЭБ.РФ» (как позитивные, так и негативные), вероятнее всего, будут определяться рейтинговыми действиями в отношении правительства Российской Федерации», — пишут эксперты.

Ася ШАЛИМОВА