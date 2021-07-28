АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Креди Агриколь КИБ» на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства. «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

«Кредитный рейтинг обусловлен высокой вероятностью оказания поддержки со стороны акционера (Credit Agricole CIB). Банк по-прежнему характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности (ОСК), поддерживаемой адекватным бизнес-профилем, значительным запасом капитала, а также адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности», — сказано в сообщении.

По мнению АКРА, Credit Agricole S.A. в лице Credit Agricole CIB (материнский банк) может предоставить банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также при необходимости увеличить капитал (на текущий момент у банка избыток капитала).

По данным аналитиков, высокий уровень достаточности основного капитала (норматив Н1.2 за 12 месяцев, предшествующих 1 июня 2021 года, в среднем составил 20,7%) позволяет банку выдержать рост стоимости кредитного риска в значительном объеме. «Поскольку риски кредитного портфеля банка почти на 100% обеспечены гарантиями материнского банка, вероятность реализации стрессового сценария АКРА оценивает как крайне низкую. Вместе с тем банк демонстрирует невысокие показатели рентабельности (средние ROA и ROE по чистой прибыли за 2018—2020 годы — 0,3% и 2,7% соответственно) вследствие невысокой операционной эффективности бизнеса: среднее значение чистой процентной маржи (NIM) за 2018—2020 годы составило 2,5% при операционных расходах (CTI) на уровне 92%», — поясняют аналитики.

При этом АКРА отмечает, что оценка показателей рентабельности и эффективности не учитывает доходы, сформированные на балансе материнского банка.

Показатель дефицита краткосрочной ликвидности остается положительным в базовом сценарии АКРА, дефицит ликвидности в стрессовом сценарии отсутствует. Позиция на долгосрочном горизонте также оценивается как сильная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности составляет более 100%.

К негативному рейтинговому действию может привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны группы, а также существенное снижение уровня значимости банка внутри группы.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

